В районе Щукино в Москве сдали первый корпус жилого комплекса на 230 квартир

Общая площадь здания составляет 17,3 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Первый корпус жилого комплекса на северо-западе Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию получил жилой корпус на 230 квартир в районе Щукино <...>. Общая площадь здания составляет 17,3 тыс. кв. м. Его жильцы смогут пользоваться парковкой, которая включает 299 машино-мест", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Уточняется, что здание расположено в районе Щукино на ул. Ротмистрова, 2/4. В 24-этажном корпусе расположено 92 однокомнатных, 69 двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир. Здание построено по монолитной технологии и утеплено минераловатными плитами. Рядом с корпусом сделали трехуровневый паркинг, два уровня которого подземные.

В пресс-службе добавили, что на прилегающей территории расположены зеленые зоны, спортивные и игровые площадки, обеспечена доступная среда для людей с ограниченными возможностями. Всего в жилой комплекс входит пять корпусов переменной этажности, четыре из них находятся на стадии строительства. Общая площадь комплекса - 88,6 тыс. кв. м, количество квартир и машино-мест - 777 и 401, соответственно.