В Подмосковье заключили около 20 договоров о предоставлении участков без торгов

Проекты реализуют в 14 городских округах региона

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Около 20 договоров о предоставлении земельных участков в Московской области по упрощенной схеме, не предусматривающей проведение торгов, заключили с предпринимателями с начала 2023 года. Общий объем инвестиций по проектам на этих участках оценивается в 8,9 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В этом году мы заключили с бизнесом региона уже 18 договоров о предоставлении земельного участка для реализации инвестпроекта без проведения торгов. Суммарный объем инвестиций по проектам, которые будут реализованы в рамках этих соглашений, составляет 8,9 млрд рублей. На предприятиях будет создано почти 600 рабочих мест для жителей Подмосковья", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что проекты будут реализованы в 14 городских округах региона.

Зампред напомнила, что подобрать земельные участки, доступные в рамках поддержки, можно на инвестиционной карте Московской области.

"Инвестиционная карта Подмосковья в онлайн-режиме позволяет бизнесу получить всю необходимую информацию о земельных участках, в том числе найти участки, доступные предпринимателям без проведения торгов. Сегодня на карте отображена информация о более чем 360 земельных участках в рамках этой программы", - отметила она.