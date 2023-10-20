В Новосибирске на два года раньше намерены расселить признанные ветхими до 2017 года дома

На эти цели из федерального бюджета привлекли около 3,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Аварийное и ветхое жилье, признанное таковым до 2017 года, расселят в Новосибирске до конца 2023 года - на два года раньше срока. Об этом сообщил заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"В текущем году мы осуществим расселение всех домов Новосибирска, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. В целом по программе мы [как и все регионы] должны были сделать это до 2025 года включительно. В этом году мы расселим на территории города 94 дома со статусом ветхий и аварийный", - сказал Кондратьев.

Это связано с участием в нацпроекте по расселению ветхого и аварийного жилья "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он уточнил, что из федерального бюджета на расселение привлекли около 3,5 млрд рублей.