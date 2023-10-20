В Москве на торги выставят коммерческое помещение на Комсомольском проспекте

Площадь объекта составляет почти 400 кв. м

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги по продаже нежилое помещение свободного назначения на Комсомольском проспекте, его площадь составляет почти 400 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Коммерческие площади на первых этажах многоквартирных домов востребованы у предпринимателей. Там открывают магазины, кафе, аптеки, парикмахерские, офисы, ателье. Например, сейчас инвесторы могут приобрести помещение свободного назначения площадью 387 кв. м на Комсомольском проспекте. Его реализуют 20 ноября посредством публичного предложения - такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов. К участию приглашаются как юридические, так и физические лица", - сказал руководитель департамента Иван Щербаков.

Отмечается, что здание находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Фрунзенская" Сокольнической линии, по адресу: Комсомольский проспект, дом 15, строение 2. По своему расположению, планировке и другим параметрам лот больше всего подходит для использования под магазин. Объект имеет отдельный вход с улицы и включает помещения на цокольном и первом этажах девятиэтажного жилого дома, в том числе торговые залы, кабинеты, кладовые и подсобные помещения, санузлы и душевые. На первом этаже расположен большой зал площадью 120 кв. м с витринным остеклением.

Заявку на участие в торгах можно подать до 9 ноября. Для этого понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.