В Петербурге построили порядка 35 млн кв. м жилья за десять лет

До конца 2024 года планируется полностью устранить дефицит социальных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 35 млн кв. м жилья построили в Петербурге за десять лет. Каждый год в городе возводится около 3,5 млн кв. м недвижимости, сообщил вице-губернатор Николай Линченко на Международном строительном чемпионате.

"Из общего объема жилищного строительства в стране за последние десять лет Петербург внес свои порядка 35 млн кв. м с ежегодным объемом порядка 3,5 млн кв. м жилья. С 2019 года при поддержке президента и Минстроя РФ мы полностью, сделав абсолютную процедуру согласования, получения разрешения на строительно-монтажные работы и подтверждения обеспеченности, согласовываем новое жилищное строительство, обеспеченное всей необходимой инфраструктурой", - сказал он.

До конца 2024 года планируется полностью устранить дефицит социальных объектов. "Имевшийся на начало 2019 года дефицит порядка 309 объектов на текущей момент уже устранили и до конца 2024 года его полностью нивелируем", - отметил Линченко.

Как уточнили ТАСС в комитете по строительству Петербурга, в этом году планируется ввести 2,8 млн кв. м жилья. "У нас идет плановое снижение объемов строительства с 2020 года, и оно согласовано с Минстроем. В этом году план - 2,8 млн кв. м. Сейчас уже введено более 2,6 млн, то есть 95% от планового ввода многоквартирных домов. Это позволяет прогнозировать достижение плановых показателей Минстроя и в 2023 году. Показатель был рассчитан исходя из сбалансированности социальной, инженерной и прочей инфраструктуры города", - сообщили в пресс-службе комитета.

Международный строительный чемпионат проходит в России в третий раз. В 2023 году его площадкой стал конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. Генеральным информационным агентством мероприятия является ТАСС. Организаторами мероприятия выступают Минстрой России, Росатом, президентская платформа "Россия - страна возможностей", "Газпром" и правительство Санкт-Петербурга. Деловая программа чемпионата включает порядка 70 мероприятий, в них примут участие представители более 30 стран. В финале чемпионата примет участие рекордное количество профессионалов - более 1 000 конкурсантов из России и из-за рубежа.