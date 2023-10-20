Москвичи из 45 районов и поселений приступили к переселению по реновации

Только в сентябре этого года по программе реновации введены в эксплуатацию 13 новостроек общей площадью квартир 161,2 тыс. кв.м

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Заселение 38 новостроек реновации началось в столице с начала года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Всего с начала года построено 49 новостроек общей площадью квартир 797,7 тыс. кв. м., а 38 новых домов переданы под заселение. В текущем году начато переселение свыше 33 тыс. жителей из 234 домов в 45 районах и поселениях во всех административных округах города", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, только в сентябре этого года по программе реновации введены в эксплуатацию 13 новостроек общей площадью квартир 161,2 тыс. кв.м. Новостройки располагаются в 7 округах, в них переедут около 6 тыс. человек.

"Параллельно идет работа по демонтажу старых домов. Только с начала года завершен снос 174 домов, что превосходит по показателям весь период с 2018 по 2022 годы. Тогда демонтировали 133 дома", - добавил Левкин.

Всего с января этого года правообладателями новых квартир стали около 29 тыс. горожан. Москвичам предложили равнозначное жилье в новостройках всех округов столицы. "Больше всего договоров на новые квартиры с начала года заключили жители Юго-Восточного административного округа - более 7 тыс. москвичей, а также в Новомосковском и Восточном округе - около 4 тыс. человек в каждом. На юге и севере столицы правообладателями современного жилья стали более 3,3 тыс. и 2,8 тыс. горожан соответственно", - добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.