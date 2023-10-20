В Пятигорске 63 семьи получили ключи от новых квартир

В новостройку переселятся 167 человек

ПЯТИГОРСК, 20 октября. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров вручил ключи от 63 квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В Пятигорске Владимиров вручил ключи от 63 квартир гражданам - переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В новые квартиры переселятся 167 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый многоквартирный дом по ул. Пальмиро Тольятти построен в рамках реализации первого этапа краевой адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2023 годах". В него переселятся граждане из шести подлежащих расселению многоквартирных домов.

Кроме того, на улице Пальмиро Тольятти ведется строительство еще двух домов для участников программы переселения. В новостройку планируется переселить 163 человека.

По данным пресс-службы, готовность еще одного здания составляет 23%. Рабочие продолжают возведение стен будущего многоэтажного дома. Он предназначен для 185 граждан, проживающих сейчас в аварийном жилье.

"Решение вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья - задача, поставленная перед нами президентом. И мы постепенно исполняем инициированную им программу. Работа идет не только в Пятигорске, но и Кисловодске, Георгиевске, Минеральных Водах, Ессентуках, Ставрополе. И эта работа будет продолжена в дальнейшем", - сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, всего с 2019 года в Ставропольском крае из аварийного жилфонда общей площадью свыше 14 тыс. кв. м переехали более 1 тыс. человек.