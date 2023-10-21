Бывшую квартиру Зеленских в Крыму выставили на продажу в предчистовой отделке

На аукционе ее первоначальная стоимость составляет 24,6 млн рублей

ЯЛТА, 21 октября. /ТАСС/. Национализированная квартира в центре поселка Ливадия в Ялте, которая раньше принадлежала жене президента Украины Елене Зеленской, выставлена на торги в состоянии предчистовой отделки, передает корреспондент ТАСС.

Квартиру Зеленских площадью 119,5 кв. м национализировали в марте, в начале октября ее выставили на аукцион с первоначальной стоимостью 24,6 млн рублей. В квартире Зеленские пожить не успели. Только стены побелили.

Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минимущества Республики Крым, власти региона не проводили в жилье никаких работ после передачи его в собственность республики.

В квартире Зеленских несколько помещений - гостиная с панорамным окном на балкон, спальная комната с ванной и кухня, совмещенная со столовой. В ней нет мебели и даже розеток, но установлен санузел.

Заявки на покупку квартиры будут принимать до 26 октября, при этом участники аукциона обязаны внести задаток в размере 50% от начальной цены. Сами торги пройдут 30 октября. В сентябре председатель государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что в квартире Зеленских можно создать музей борьбы с нацизмом.