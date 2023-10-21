В Москве на улице Артюхиной намерены построить дом по реновации

Площадь здания составит около 10,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по программе реновации на юго-востоке Москвы. Новостройка переменной этажности появится в районе Текстильщики на улице Артюхиной, з/у 24, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

"На улице Артюхиной уже введены в эксплуатацию два дома по программе реновации. В скором времени рядом начнётся возведение еще одного - Мосгосстройнадзор выдал застройщику всю документацию, необходимую для начала работ. Общая площадь нового односекционного здания составит около 10,6 тыс. кв. м. Он рассчитан на 103 квартиры и 25 машино-мест на подземном паркинге", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба.

Глава надзорного ведомства заверил, что все жилые помещения сдадут с готовой улучшенной отделкой. Планируется, что в новом доме будет 18 однокомнатных квартир, 58 двухкомнатных, 22 трехкомнатных и 5 четырехкомнатных. На первом этаже расположат вестибюль, комнату консьержа и колясочную. Также здесь предусмотрены площади для бытовых помещений, коммерческих объектов и центра информирования населения, где жители смогут проконсультироваться по вопросам переезда и оформления документов. В доме установят два лифта: грузоподъемностью 450 кг и 1 тонны.

"Согласно заложенным в проект архитектурным решениям основная часть наружных стен здания будет иметь вентилируемый фасад, облицованный керамогранитными плитами. В здании установят современные системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной вентиляции и видеонаблюдения. В здании также предусмотрены эвакуационные пути и пожаробезопасные зоны", - добавили в пресс-службе.

В планах также благоустроить проезды и тротуары, наружное освещение, места для отдыха, открытые автостоянки, детскую и спортивную площадки. Общая площадь озеленения территории превысит 1,2 тыс. кв. м: специалисты высадят деревья и более 220 кустарников, разобьют газоны.

Кроме того, в жилом доме и на прилегающей территории создадут безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Малоподвижным гражданам отвели два места на открытой автостоянке, одно - в подземном паркинге. На территории объекта создадут пешеходные пути шириной не менее двух метров, маршруты оснастят тактильно-контрастными указателями.

Контроль за ходом строительства

"После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работы мы составим график проверок и будем проводить надзорные мероприятия на каждом этапе возведения новостройки на улице Артюхиной. К ним привлекут специалистов центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", - заключил Войстратенко.

Программу реновации утвердили в Москве 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти 1 млн москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.