В Москве завершили капремонт "дома-сороконожки"

Специалисты обновили фасад дома, заменили внутренние инженерные системы и электрические сети

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту завершили в многоквартирном доме на Беговой улице в Москве, стоящем на железобетонных опорах. Специалисты обновили фасад здания и внутренние инженерные системы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В рамках столичной программы капитального ремонта в Северном административном округе завершились работы в многоквартирном "доме-сороконожке". Здание расположено по адресу: Беговая улица, дом 34. <…> Специалисты обновили все элементы фасада здания: промыли все плоскости, расчистили межпанельные швы от старого заполнения и провели их герметизацию современными составами и теплоизолирующими материалами", - говорится в сообщении.

Также в материале отмечается, что в рамках запланированных на объекте работ были заменены входные двери и обновлено напольное покрытие переходных балконов. Были приведены в порядок массивные железобетонные опоры из грубого бетона и стены эвакуационных лестничных шахт, вынесенных за пределы здания.

Сообщается, что рабочие заменили внутренние инженерные системы дома и электрические сети. В "сороконожке" инженерные коммуникации, в отличие от обычных домов, проложены не в подвальных помещениях, а по основанию здания, которое находится на высоте третьего этажа.

Уникальный многоквартирный жилой дом в стиле брутализма был возведен в 1978 году по индивидуальному проекту группы архитекторов во главе с Андреем Меерсоном. Здание отличает отсутствие нижних этажей - дом держат над землей 20 пар железобетонных опор, благодаря которым он получил прозвище "дом-сороконожка". Изначально дом планировали построить как гостиницу для участников летних Олимпийских игр 1980 года, но в итоге квартиры в нем получили работники завода "Знамя Труда", выпускавшего самолеты марки "Ил". Благодаря этому москвичи дали ему еще одно название - "Дом авиаторов". Это был один из первых домов в СССР, при возведении которого применили монолитный железобетон.