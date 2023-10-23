В Москве на торги выставили два павильона для размещения в парке "Фили"

Онлайн-аукционы пройдут 29 ноября

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Московские власти выставили на городские торги три нестационарных торговых объекта под организацию точек общепита в парке культуры и отдыха "Фили". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Участие в торгах дает возможность открывать и развивать бизнес с минимальными стартовыми вложениями в популярных у горожан и туристов местах. Например, предприниматели смогут открыть три кафе в парке "Фили". На городские аукционы выставлены нестационарные торговые объекты - киоск площадью 9 кв. м и два павильона по 115 кв. м каждый. С победителями подпишут договоры на право осуществления торговой деятельности. Заявки на участие в торгах принимаются до 24 ноября", - сказал глава ведомства Иван Щербаков.

Как уточнили в пресс-службе, киоск расположен на главной аллее, возле центрального входа в парк. Один из павильонов находится на набережной: он оснащен летней верандой площадью 135 кв. м с видом на Москву-реку. Второй павильон с возможностью размещения веранды площадью 47 "квадратов" установлен по адресу: улица Большая Филевская, дом 22, строение 13. Ассортимент кафе может включать продукцию общественного питания из полуфабрикатов высокой степени готовности, горячие и прохладительные безалкогольные напитки и тому подобное.

Онлайн-аукционы пройдут 29 ноября. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.