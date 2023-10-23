В Тбилиси цены на квартиры в новостройках в III квартале выросли на 19%

По данным Национальной службы статистики, средняя стоимость 1 кв. м составила 3 629,5 лари

ТБИЛИСИ, 23 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Тбилиси по итогам третьего квартала текущего года составила 3,6 тыс. лари (около $1,39 тыс.), что на 19% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, средняя стоимость 1 кв. м в десяти районах грузинской столицы составила 3 629,5 лари. В конце октября 2022 года этот показатель составлял 3 049,3 лари (около $1,17 тыс.). Самые дорогие квартиры в новостройках района Мтацминда - 5 314 лари (около $2 тыс.) за 1 кв. м.

Средняя стоимость квартир, которые продаются без внутренней отделки (черный каркас), составила по итогам третьего квартала 2 809 лари (около $1 тыс.). Увеличение цены в этом сегменте недвижимости составило 20,7% в годовом выражении. Квартиры в новостройках с завершенными строительными и ремонтными работами (зеленый каркас) подорожали за год на 13,9%. Их средняя стоимость составляет 3 548 лари (около $1,3 тыс.).