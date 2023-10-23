В офисном здании на Тарутинской улице в Москве завершили капремонт

В частности, в ходе работ привели в порядок фасад объекта

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Работы по капитальному ремонту завершились в офисном здании №6 на Тарутинской улице в Москве. За почти 60 лет эксплуатации часть его конструкций обветшала, а инженерные системы нуждались в полном обновлении, сообщили в пресс-службе департамента капремонта столицы.

Блочное трехэтажное строение с двухэтажными боковыми крыльями расположено в районе Фили-Давыдково в Западном административном округе столицы. Здание с подвалом площадью почти 2,9 тыс. кв. м было построено в 1966 году.

"Одним из самых основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями. На крыше оборудовали вентиляционные каналы, утеплили их минеральной ватой, оштукатурили по сетке и покрасили акриловой краской. Металлическое кровельное покрытие заменили, сделали ограждение, а для выхода на крышу установили две трехметровых металлических стремянки", - заявил первый замруководителя департамента Антон Мельников, слова которого приводит пресс-служба.

Обновление внутри и снаружи

Как заверили в ведомстве, в ходе капремонта был приведен в порядок фасад здания. Стены расчистили от грязи, выполнили расшивку швов и обработали специальным бактерицидным составом. Затем установили специальную навесную фасадную систему с облицовкой керамогранитной плиткой коричнево-бежевого цвета.

Также в здании выполнили модернизацию и новую разводку для внутренних инженерных сетей: электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Кроме того, были установлены системы охранной и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

"С помощью перепланировки сделали помещение более комфортным и функциональным. Часть проемов заложили кирпичом, смонтировали новые перегородки. Рациональное использование пространства позволяет создать оптимальные условия как для сотрудников, так и для приема посетителей", - добавил Мельников.

Еще в здании заменили окна и двери, выполнили отделочные работы. Стены в рабочих помещениях и коридорах оштукатурили и покрасили. В санитарных помещениях и на лестницах их облицевали керамической плиткой. В кабинетах установили навесные потолки. В рабочих помещениях и кабинетах в качестве напольного покрытия использовали ламинат, а в коридорах, на лестницах и в санитарных узлах - керамическую плитку.

Над входными группами обновили козырьки, а также отремонтировали ступени и установили пандус для маломобильных граждан. "Благоустроили и прилегающую к зданию территорию площадью 0,9 га: привели в порядок тротуары, заменили асфальт на проездах и парковке, разбили газон и высадили цветы", - заключил первый замруководителя департамента капремонта.