Девелопер "А101" инвестирует в инновации более 300 млн рублей в 2024 году

Как отметили в пресс-службе девелопера, среди приоритетных направлений - информационное моделирование зданий, сервисы для жителей и арендаторов коммерческих объектов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" инвестирует в инновации более 300 млн рублей в 2024 году. Среди приоритетных направлений - информационное моделирование зданий, сервисы для жителей и арендаторов коммерческих объектов, сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа направит на инновационные разработки более 300 млн рублей в 2024 году. Приоритетными направлениями для инвестиций станут совершенствование процесса информационного моделирования зданий, повышение эффективности строительных процессов, а также развитие сервисной экосистемы для жителей и резидентов коммерческих объектов", - говорится в сообщении.

Например, в настоящее время ГК "А101" продолжает разработку мобильного приложения для резидентов бизнес-квартала "Прокшино". В нем можно будет арендовать рабочие места, удаленно управлять системой климат-контроля и доступа в здание. Кроме того, в приложении появится маркетплейс дополнительных услуг от операторов торгово-сервисных объектов на территории бизнес-квартала. Также пилотные испытания проходит экосистема сервисов в сфере ЖКХ, которые управляющая компания "А101 комфорт" может предлагать жителям.

К настоящему моменту группа инвестировала в развитие целого ряда инновационных проектов, рассказал директор по информационным технологиям ГК "А101" Алексей Сложеникин. "В числе реализованных решений платформа для найма и администрирования линейного и временного персонала, которая позволяет существенно сократить расходы заказчика. Также в рамках платформы реализована электронная система управления доступом на строительные площадки с Face ID и учетом рабочего времени", - приводит его слова пресс-служба.

За три года группа протестировала более 100 различных разработок, рассказал, в свою очередь, директор по сервисам ГК "А101" Андрей Горбатенко. По его словам, компания фокусируется на прибыльных для бизнеса решениях, способствующих развитию инфраструктуры сервисов вокруг девелопера.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.