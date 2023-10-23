В Москве зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на 4,2 млрд рублей

По словам мэра Сергея Собянина, регистрация для участников кластера бесплатная

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Москвы помогли предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальный собственности на 4,2 млрд рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Помогли столичным предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на сумму 4,2 млрд рублей. Участники Московского инновационного кластера провели больше 700 таких транзакций через цифровую платформу i.moscow. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты", - написал Собянин.

По его словам, регистрация для участников кластера бесплатная. Она помогает компаниям подготовиться к патентованию и открывает разные возможности, связанные с защитой и монетизацией интеллектуальной собственности, в том числе - возможность претендовать на государственные меры поддержки.

Среди компаний, успешно запатентовавших свои решения: "Эко-Градиент" с уникальным способом очистки отходов металлургического производства от технологического масла; "Проэнерджи" с датчиком уровня наполненности, позволяющим отслеживать заполняемость различных емкостей; "Алмазный научно-технологический комплекс" с линейкой приборов для идентификации алмазов, бриллиантов, цветных драгоценных камней и другие производители, перечислил мэр.