Продажи новостроек в Петербургской агломерации за III квартал увеличились почти на 70%

По статистике компании, в условиях повышения спроса на ипотеку по старым условиям доля ипотечных сделок в сентябре достигла 86%

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Продажи квартир в новостройках Петербургской агломерации в третьем квартале 2023 года выросли почти на 70% - до 28,5 тыс. в сравнении со вторым кварталом. Такие данные приводятся в исследовании компании "Петербургская недвижимость", которая входит в холдинг Setl Group.

"Совокупно по итогам третьего квартала 2023 г. было реализовано 28,5 тыс. квартир (+68% ко второму кварталу 2023 г.). Продажи за квартал сопоставимы с объемами реализации за полугодие - 30 тыс. квартир", - говорится в материалах. Согласно исследованию, по итогам сентября объем сделок на первичном рынке в Петербургской агломерации составил 11,2 тыс., что на 4% выше, чем в августе. Сохранение пикового уровня продаж вызвано ажиотажем в связи с повышением ключевой ставки до 13% и увеличением минимального размера первого взноса по льготной ипотеке с 15% до 20%, считают аналитики.

По статистике компании, в условиях повышения спроса на ипотеку по старым условиям доля ипотечных сделок в сентябре достигла 86%, это на 3% выше уровня августа. В общем объеме доля ипотеки по госпрограмме составила 55%, по семейной ипотеке - 35%.

Как отмечают аналитики, в сентябре 2023 года средняя цена предложения на рынке новостроек Санкт-Петербурга выросла на 2%, до 227 тыс. рублей за кв. м, Ленобласти - на 1%, до 145 тыс. рублей за квадратный метр. С начала 2023 года средняя цена в Санкт-Петербурге увеличилась на 3%, в Ленобласти снизилась на 1%.