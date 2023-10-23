Многодетным семьям из Брянска отдадут под застройку почти 500 земельных участков

Новые участки готовы выделить в поселке Большое Полпино на улице Пролетарской, на улице Антоновка, а также в деревне Дубровка Брянского района

БРЯНСК, 23 октября. /ТАСС/. Брянские власти планируют отдать многодетным семьям под застройку практически 500 земельных участков, с 2012 года передано уже 609. Об этом сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

"Многодетным семьям за все время действия закона [с 2012 года] для возведения домов передано в общей сложности 609 участков. <...> В управлении имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации уточнили, что сейчас в распоряжении муниципалитета имеются 469 участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новые участки готовы выделить в поселке Большое Полпино на улице Пролетарской, на улице Антоновка, а также в деревне Дубровка Брянского района.

С 2012 года в регионе действует закон "О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность земельных участков в Брянской области". За весь период действия программы разрешение на строительство домов получили 33 семьи.