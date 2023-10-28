В Москве участок на улице Вучетича реорганизуют по программе КРТ

Объем инвестиций составит почти 2 млрд рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок на улице Вучетича в Тимирязевском районе на севере Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Участок площадью 0,43 га расположен на севере столицы по адресу: улица Вучетича, владение 1. Проект полностью направлен на реализацию целей программы реновации. Объем инвестиций в развитие территории оценивается почти в 2 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Участок имеет хорошую транспортную доступность и расположен между станцией МЦД-2 "Гражданская" и станцией метро "Дмитровская", рядом находится Тимирязевский парк. На сегодняшний день на территории размещены места хранения автотранспорта. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, на участке планируется строительство более 16 тыс. кв. м комфортного жилья по программе реновации, будет проведено благоустройство территории и организовано парковочное пространство.