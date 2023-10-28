28 октября, 12:20

В Москве в районе Кузьминки по реновации расселили 17 домов

Всего в Кузьминках планируют расселить 287 жилых домов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнили наполовину, уже расселили 17 домов, сообщается на сайте мэра столицы.

"Район Кузьминки лидирует по количеству домов, построенных по программе реновации. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включено 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов, жители 17 из них уже выехали, жители еще одного дома переезжают. Таким образом, первый этап программы реновации в Кузьминках выполнен на 50%", - говорится в сообщении.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что новые квартиры в Кузьминках получили 4 тыс. жителей. Они переехали в современное жилье в 13 новостройках на территории района. Всего в Кузьминках планируют расселить 287 жилых домов, в которых проживают 64,2 тыс. жителей. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация