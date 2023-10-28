В Грозном планируют построить жилой комплекс из 130 высотных домов

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, почти 40% будущих квартир уже выкупили

ГРОЗНЫЙ, 28 октября. /ТАСС/. Современный жилой высотный комплекс комфорт-класса из 130 домов появится в Грозном. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Мы строим современный жилой комплекс комфорт-класса. По сути, это будет целый микрорайон. Сейчас активно идут работы по возведению 70 высотных домов. Всего их будет 130. Согласно плану, здесь также появится уютный, красивый, благоустроенный бульвар для прогулок, а прекрасный проспект имени Владимира Путина получит продолжение до нового микрорайона", - написал Кадыров.

По его словам, проект сильно изменит облик не только центра, но и всего города. "На данном этапе на отдельных участках уже начаты бетонные работы, на других завершены земельные работы, которые считаются одними из самых сложных. Сам проект привлекает и большое количество инвесторов, которые активно участвуют в его реализации. Не остаются на стороне и жители, почти 40% будущих квартир ими уже выкуплено", - добавил глава региона.

Концепция прилегающей территории к будущему проспекту Путина предполагает собой застройку территории около 200 га. Здесь же для жителей будут построены дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также другие социальные и коммерческие объекты.