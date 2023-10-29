В столичном Южном Тушине расселили все дома, включенные в первый этап программы реновации

Около 280 семей получили новое жилье

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Все шесть домов в столичном районе Южное Тушино, включенных в первый этап программы реновации, который продлится до конца следующего года, полностью расселили. Новые квартиры получили около 280 семей, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Новые квартиры получили около 280 семей, ранее проживавших в этих домах. Они переехали в современное комфортное жилье, расположенное в трех новостройках на территории района", - сказал Левкин, слова которого приводятся на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Помимо заселяемых новостроек, для участников программы реновации строится еще два дома, а для трех других зданий готовится градостроительная и проектная документация.

Кроме того, в Южном Тушине будет реализован проект комплексного развития территории бывшей промзоны Тушино, в рамках которого планируется построить жилье общей площадью 550 тыс. кв. м, из которых 175,5 тыс. кв. м предназначено для выполнения целей программы реновации. На территории экс-промзоны появятся и объекты социальной инфраструктуры: две школы, два детских сада, медицинский центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Всего в рамках программы реновации в районе планируется расселить 111 домов, в которых проживают почти 18,3 тыс. человек.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м.