В Москве 1 ноября пройдет вебинар о защите от мошенников в сфере недвижимости

Для очного посещения мероприятия необходима предварительная регистрация

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Вебинар онлайн-проекта "Перезвони сам", в рамках которого эксперты расскажут о защите от мошенников в сфере недвижимости, пройдет в Москве 1 ноября. Стать его участником можно очно или дистанционно, сообщается на сайте мэра столицы.

"Москвичей приглашают на новый вебинар в рамках городского онлайн-проекта "Перезвони сам". На нем расскажут, как защититься от мошенников в сфере недвижимости. Вебинар состоится 1 ноября в 11:00. Он пройдет в двух форматах. Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в социальной сети "ВКонтакте". Для того чтобы посетить мероприятие очно и задать интересующие вопросы спикерам, нужна предварительная регистрация. Количество мест ограничено", - говорится в сообщении.

В тексте сообщается, что участниками мероприятия выступят эксперты столичного департамента информационных технологий, представители Главного управления МВД России по городу Москве, Управления Росреестра по Москве, а также комиссии по этике Гильдии риелторов Москвы.

"Тема недвижимости обширна. На первой встрече мы обсуждали недобросовестных риелторов и поддельные объявления. Запись вебинара уже посмотрели почти 50 тыс. раз. Теперь эксперты расскажут о том, что такое добросовестное поведение покупателя, какие существуют государственные гарантии защиты добросовестного приобретателя, о новом порядке предоставления персональных сведений из реестра недвижимости и многом другом", - рассказали в материале со ссылкой на Департамент информационных технологий Москвы.