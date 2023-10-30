На юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию более 50 объектов недвижимости с начала года

Объем сданной в округе недвижимости вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Свыше 1 млн кв. м. недвижимости ввели в экплуатацию в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) Москвы с начала текущего года, это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"За девять месяцев 2023 года в ЮВАО застройщики ввели в эксплуатацию 51 объект капитального строительства общей площадью свыше 1 млн кв. м. Объем сданной в округе недвижимости вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в настоящий момент на юго-востоке столицы активно развивается жилищное строительство. "За три квартала разрешение на ввод получили 15 домов с площадью квартир около 455 тыс. "квадратов". Шесть новостроек возвели в рамках программы реновации на территории районов Люблино, Лефортово, Кузьминки и Капотня. Суммарно жилая площадь этих домов составила 136 тыс. кв. м", привели в тексте слова Войстратенко.

Уточняется, что всего за девять месяцев Мосгосстройнадзор выдал 50 разрешений на возведение объектов общей площадью более 1,1 млн кв. м. Так, в ЮВАО появится 29 жилых домов, 22 из которых будут реновационными. В Рязанском районе построят детский сад на 150 мест, в Текстильщиках дошкольное учреждение с бассейном на 300 воспитанников, а в Нижегородском районе - учебный корпус на 400 человек.