Три участка под возведение домов по реновации в Москве получили документацию

Современные многоквартирные дома возведут в районах Бабушкинский, Лосиноостровский и Свиблово

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Три участка для строительства домов по программе реновации получили градостроительные планы земельных участков. Они расположены в Северо-Восточном округе столицы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Современные многоквартирные дома возведут в районах Бабушкинский, Лосиноостровский и Свиблово. Они улучшат условия жизни не только сотням москвичей, но и станут еще одним стимулом для развития инфраструктуры", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Так, в Бабушкинском районе планируется построить дом площадью 54,6 тыс. кв. м и высотой до 85 м. Территория под застройку составит около 1 га. В Лосиноостровском районе на Стартовой улице выделен земельный участок в 0,2 га. На нем будет построен дом площадью около 13 тыс. кв. м и высотой до 95 м. В Свиблове на Вересковой улице, владение 6 возведут дом высотой до 105 м и площадью около 18 тыс. кв. м.

Внешний облик домов определяется на более поздних этапах реализации, однако они точно будут соответствовать высоким стандартам программы, заключила Княжевская.