В индустриальных парках Подмосковья доступны 330 объектов недвижимости для бизнеса

Информация о локациях для размещения бизнеса отображена на инвестиционной карте региона

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Около 330 объектов недвижимости доступны предпринимателям для размещения бизнеса в индустриальных парках Московской области, сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Сегодня в рамках сервиса "Начни бизнес в индустриальном парке Подмосковья" инвесторам доступно 330 объектов недвижимости. Так, бизнесу доступно 279 земельных участков, 51 помещение в индустриальных парках региона и помещений в формате "Подмосковье индастриал". Информация об объектах отображена на инвестиционной карте Московской области", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что формат "Подмосковье индастриал" подразумевает полностью готовые промышленные боксы для размещения производственных предприятий различного профиля, в том числе фармацевтических, логистических и других. Это позволяет значительно сократить сроки запуска производств.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что в Московской области работает 69 индустриальных парков. Подобрать подходящую локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.