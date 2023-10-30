Минфин пока не обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ведомстве обеспокоены сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство финансов пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке, но обеспокоено сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума.

"Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной <…>. Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать. С точки зрения оценки ситуации я с Банком России согласен", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, обсуждает ли Минфин возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке.

По мнению замминистра, программа льготной ипотеки должна завершиться по плану - в середине 2024 года - и ее не нужно продлевать.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за то, чтобы правительство увеличило первоначальный взнос по льготной ипотеке.