30 октября, 10:57,
обновлено 30 октября, 11:33

Минфин пока не обсуждает повышение первоначального взноса по льготной ипотеке

Валерий Матыцин/ ТАСС
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ведомстве обеспокоены сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство финансов пока не обсуждает вопрос повышения первоначального взноса по льготной ипотеке, но обеспокоено сложившимся разрывом между ставками по рыночной и льготной ипотеке. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов России Алексей Моисеев в кулуарах Международного таможенного форума.

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"Нас тревожит ситуация, потому что с учетом роста ставки Банка России очевидно, что разница между рыночной ставкой и ставкой по льготным программам становится колоссальной <…>. Сейчас это не обсуждается в практическом смысле, но моя личная позиция в том, что надо это все как-то поджимать. С точки зрения оценки ситуации я с Банком России согласен", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос, обсуждает ли Минфин возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке.

По мнению замминистра, программа льготной ипотеки должна завершиться по плану - в середине 2024 года - и ее не нужно продлевать.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает за то, чтобы правительство увеличило первоначальный взнос по льготной ипотеке. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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