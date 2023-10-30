Свыше 4,8 млн кв. м недвижимости ввели на месте бывших столичных промзон с начала года

До конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 4,8 млн кв. м недвижимости построено и введено в эксплуатацию на территории промышленных и коммунальных зон столицы с начала года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплексная застройка территорий бывших промзон - едва ли не главный ресурс градостроительного развития столицы в старых границах. Только с начала года на участках бывших промзон введено 128 различных объектов недвижимости площадью более 4,8 млн кв. м, в том числе 65 жилых домов на 2 287 квартир площадью 3,9 млн "квадратов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что до конца года в границах промзон планируется построить еще 66 объектов недвижимости площадью около 2,1 млн кв. м.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что в рамках строительства объектов на участках бывших промышленных и коммунальных зон создаются полноценные городские кварталы, приспособленные для комфортной жизни, отдыха, учебы и работы. "Помимо жилья на территории промзон с начала года построено 16 объектов социального назначения площадью 115 тыс. кв. м, 20 зданий административно-делового и торгово-бытового назначения почти на 550 тыс. кв. м, 12 промышленно-производственных строений (186 тыс. кв. м), а также 15 объектов коммунально-складского и жилищно-коммунального назначения (72 тыс. кв. м)", - цитирует пресс-служба Левкина.

Строительство новых объектов на участках бывших промзон в Москве ведется в том числе в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). "[Это] самый крупный проект модернизации городских территорий, благодаря которому будет наведен порядок на всей площади столицы. Сегодня в рамках программы комплексного развития территорий модернизация запланирована на участках общей площадью почти 2,45 тыс. га, в том числе это бывшие промзоны, пустыри и долгострои. Благодаря привлечению частных инвесторов Москва может не расходовать на такие проекты бюджетные средства, а получить дополнительный доход - по предварительным подсчетам, после реализации проектов КРТ за счет инвесторов в городской бюджет будет поступать больше одного триллиона рублей ежегодно", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.