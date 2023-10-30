Москвичи и бизнес приобрели более 230 объектов недвижимости по итогам торгов

Приобретенные у города помещения и здания используются для открытия офисов, магазинов, кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания и других видов деятельности

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в третьем квартале по итогам проведения торгов заключили 235 договоров купли-продажи коммерческой недвижимости общей площадью более 57 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

"Городская недвижимость, реализуемая на торгах, пользуется спросом у бизнеса и москвичей. В третьем квартале 2023 года город заключил 235 договоров купли-продажи помещений и зданий общей площадью 57,2 тыс. кв. м. Сумма сделок составила 4,4 млрд рублей. Количество приобретенных объектов более чем в полтора раза превышает показатели за аналогичный период 2022 года, когда город заключил 143 договора купли-продажи недвижимости общей площадью 23,3 тыс. кв. м", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что приобретенные у города нежилые помещения и здания используются бизнесом и горожанами для открытия офисов, магазинов, кафе и ресторанов, предприятий бытового обслуживания и других видов деятельности. В результате развивается городская инфраструктура и создаются новые рабочие места.

"Приобретенные объекты расположены в 11 городских округах. В центре столицы было продано 60 помещений и зданий общей площадью 8,8 тыс. кв. м, на западе города - 53 объекта площадью почти 4,7 тыс. кв. м, на севере - 29 объектов площадью более 5,3 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По 20 договоров купли-продажи заключено на востоке и юго-западе столицы, площадь этих объектов составила 11 тыс. и 18,1 тыс. кв. м соответственно. На юге города продано 19 объектов площадью 2 тыс. кв. м. На северо-западе, юго-востоке, северо-востоке, в ТиНАО и Зеленограде заключено в общей сложности 34 договора купли-продажи недвижимости суммарной площадью 7,2 тыс. кв. м.