В районе Филевский парк в 2023 году снесли пять домов по реновации

Здания демонтировали при помощи технологии умного сноса

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пять старых домов снесли в районе Филевский парк на западе Москвы в рамках реализации программы реновации в 2023 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Пятым снесенным стал дом, расположенный по адресу: Новозаводская улица, дом 8/8, корпус 5. Его жители получили новые квартиры в новостройке номер 1а в Береговом проезде. Всего новое жилье по программе реновации в районе Филевский Парк получат 6,5 тыс. человек (2,1 тыс. семей). Всего предстоит расселить 35 домов", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя.

Как заверили в ведомстве, пятиэтажки демонтировали при помощи технологии умного сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Основными принципами технологии являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

"Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены 307 жилых домов", - резюмировал Загрутдинов.