Новостройку на Шушенской улице в Москве передали под заселение по реновации

Всего в доме 160 квартир

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жители двух пятиэтажек на Изумрудной улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке столицы переедут в дом №5 на Шушенской улице. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Всего в новостройке 160 квартир, и все они имеют улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи новостройки нежилые - на них смогут разместиться предприятия бытового обслуживания и торговли в шаговой доступности, что сделает проживание в новом доме еще более комфортным", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Он добавил, что во дворе новостройки оборудовали детскую и спортивную площадки, близлежащую территорию благоустроили и озеленили, при этом уделили особое внимание созданию безбарьерной среды.

"Начиная с 31 октября все 347 жителей пятиэтажек смогут осмотреть предложенное городом жилье. Записаться на осмотр возможно дистанционно и с помощью суперсервиса "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. В этот же день начнет работу центр информирования по переселению, который будет расположен на первом этаже нового дома", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Левкина, всего в Лосиноостровском районе в рамках столичной программы реновации жилищного фонда подлежат расселению 68 жилых домов, в которых проживает 12,2 тыс. человек. На сегодняшний день в районе заселяется шесть новостроек, один дом введен и готовится к передаче под заселение. Также здесь строится еще семь новых домов для целей программы реновации.