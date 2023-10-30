На северо-востоке Москвы с начала года ввели почти 920 тыс. кв. м недвижимости

Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем сданной в округе недвижимости вырос почти в два раза

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 30 объектов капитального строительства общей площадью почти 920 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию за девять месяцев 2023 года в Северо-Восточном административном округе Москвы. Объем сданной в округе недвижимости вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Северо-восточное направление столицы ежегодно демонстрирует сбалансированное развитие в ключевых сферах строительства. С начала года на территории округа было введено в эксплуатацию 34 объекта общей площадью 919 тыс. кв. м. Основной объем приходится на жилье - в семи районах сдано 14 новостроек с площадью квартир около 325 тыс. кв. м. Одновременно сдаются социальные и административно-деловые объекты, обновляется транспортная инфраструктура", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Так, по программе реновации в округе возведены восемь домов, в которых суммарно доступно более 1,6 тыс. квартир жилой площадью 100 тыс. кв. м. Среди социально значимых сданных объектов в СВАО - новый четырехэтажный корпус, пристроенный к поликлинике №218 на 1-й Напрудной улице, спорткомплекс с бассейном для Московского училища олимпийского резерва № 4 имени Гомельского в районе Бибирево, детский сад на 215 мест в Останкинском районе. Для прихожан Лосиноостровского района открылся храм в честь Казанской иконы Божией матери на 500 прихожан.

Также поэтапно реализуется проект крупного делового кластера в Бутырском районе, где в составе бизнес-парка Ostankino введены корпуса № 4 и № 5. Готовы промышленно-производственные объекты в Алтуфьевском районе и Отрадном, в том числе завершена реконструкция центра обработки данных (ЦОД) Moscow-2 на Алтуфьевском шоссе. Районы Марьина Роща и Лианозово пополнились одноименными станциями метрополитена, вошедшими в состав Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий.

"Объем перспективного строительства в СВАО по итогам девяти месяцев превышает 860 тыс. кв. м, выдано 40 соответствующих разрешений. В округе появится 15 многоквартирных домов, 13 из них - по программе реновации. Сразу в трех районах сооружаются физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, два детских сада на 420 воспитанников и три общеобразовательных школы на 1,8 тыс. учеников построят на территории новых жилых кварталов", - отметил глава надзорного ведомства.

Контроль строительства

Всего под надзором Мосгосстройнадзора на северо-востоке города находилось 154 объекта капитального строительства площадью около 5 млн кв. м.

"За три квартала инспекторы организовали 307 выездных проверок в Северо-Восточном административном округе. По заданию комитета специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") участвовали в 106 контрольно-надзорных мероприятиях, выполнив почти 1,1 тыс. испытаний и исследований конструкций и применяемых материалов. Оформлено 640 протоколов об административных правонарушениях в области строительства. Общая сумма штрафов составила 66,2 млн рублей", - резюмировал Войстратенко.

По его словам, работа по профилактике нарушений продолжается. Всего за девять месяцев состоялось 708 профилактических мероприятий: выдано 271 предостережение, организовано 400 консультаций застройщиков и 37 профилактических визитов.