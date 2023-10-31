В Москве в Денисовском переулке инвестор восстановит дом 1912 года

Здание является памятником архитектуры регионального значения

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Здание 1912 года постройки в Москве выставили на городские торги, победитель отреставрирует его и приспособит под современное использование. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Иван Щербаков.

"Инвесторов приглашают на аукцион по продаже двухэтажного деревянного здания площадью 702 кв. м в Басманном районе столицы. Оно является памятником архитектуры регионального значения, поэтому будущему собственнику предстоит обеспечить проведение работ по реставрации объекта и приспособления его для современного использования. Подать заявку на участие в торгах можно до 7 ноября", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что здание находится по адресу: Денисовский переулок, дом 24. Оно включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия как "Жилой дом (деревянный) А. В. Крупенникова, 1912-1913 годов, архитектор В. А. Рудановский". После подписания договора купли-продажи победитель торгов получит соответствующее охранное обязательство.

"Сейчас здание не эксплуатируется. Согласно лотовой документации оно требует проведения ряда работ по реставрации: инженерно-технического обследования фундамента, устранения трещин и других повреждений, замены коммуникаций, восстановления красочного слоя фасадов, работ по сохранению элементов внешнего декоративного убранства. В интерьерах частично сохранилась историческая отделка: декоративные украшения, лестница с коваными перилами и метлахской плиткой начала ХХ века", - добавили в ведомстве.

Онлайн-аукцион пройдет 17 ноября. Для участия в нем понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на инвестиционном портале Москвы, заключили в пресс-службе.