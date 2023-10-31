В Москве в Кузьминках построят дом на 276 квартир для участников программы реновации

Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Двухсекционную новостройку для участников программы реновации возводят на Зеленодольской улице в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На объекте ведутся работы по разработке котлована и устройству шпунтового ограждения. Дом возводится по индивидуальному проекту. При разработке проектной документации учитывались особенности сложившейся окружающей застройки, чтобы органично разместить в ней новый жилой корпус. 2025 год - плановая дата ввода в эксплуатацию жилого дома", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента строительства.

Он уточнил, что в соответствии со стандартами программы реновации первые этажи запроектированы нежилыми для размещения в них социальных или коммерческих объектов. Конструктивное решение новостройки - монолит. При отделке фасада применяются навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. Будут установлены короба под кондиционеры.

"Проектом предусмотрены: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Дом оборудован мусоропроводом, мусоросборные камеры расположены на первом этаже. Квартиры жильцов расположены со второго этажа дома", - уточнили в пресс-службе.

Всего в новостройке запроектировано 276 квартир: 102 однокомнатных, 118 двухкомнатных и 56 трехкомнатных, 2 из которых адаптированы для нужд маломобильных групп населения. При отделке квартир применяются стандарты, утвержденные соответствующим постановлением правительства Москвы, заверили в департаменте.

Прилегающие к новостройки общественные пространства обещают благоустроить. Так, запланировано размещение детских и спортивных площадок, мест для отдыха и установку малых архитектурных форм во дворе жилого дома. Мероприятия по озеленению предполагают высадку свыше 50 деревьев и 320 кустарников.

Программа реновации утверждена в 2017 году. В нее вошли 5,1 тыс. жилых домов. В общей сложности более одного 1 млн москвичей станут обладателями нового жилья.