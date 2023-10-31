В районе Коптево строят четыре жилых дома по программе реновации

В проектировании находятся еще четыре объекта жилой площадью 114,8 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На территории района Коптево для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома. В проектировании находятся еще четыре объекта жилой площадью 114,8 тыс. кв. м", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новостройки возводят по адресам: 3-й Михалковский пер., вл. 17, вл. 19 (зона 7.2); Михалковская ул., вл. 10; Черепановых пр, вл. 56А; Черепановых пр., з/у 54А.

"Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи домов сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей", - уточнили в департаменте.

Всего с момента старта программы в районе введено в эксплуатацию две новостройки по адресам: 3-й Новомихалковский пр., вл. 8/1 и Соболевский пр., д. 20Б. Новые квартиры по программе реновации в районе Коптево получат жители 123 домов, заключил Загрутдинов.