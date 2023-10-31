В двух районах Москвы в рамках комплексного развития построят офисы и жилье

В результате на территориях создадут больше 1 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино, там появятся офисы и жилье. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Приняли решение о комплексном развитии двух территорий в районах Солнцево и Митино. На месте старых нежилых зданий построим производства, офисы, жилье, в том числе по программе реновации, и другую недвижимость. В результате создадим больше 1 тыс. рабочих мест", - написал Собянин.

Он напомнили, что в городе уже одобрили и реализуют 47 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 677 га. В результате они станут современными и сбалансированными городскими кварталами, в которых можно с комфортом жить и работать.