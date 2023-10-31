Более 670 тыс. кв. м недвижимости сдали в центре Москвы за девять месяцев 2023 года

Показатель вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Введены 33 объекта капитального строительства общей площадью 676 тыс. кв. м в эксплуатацию на территории Центрального административного округа (ЦАО) столицы с начала 2023 года. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Объем недвижимости, сданной в центре Москвы за девять месяцев вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Здесь были реализованы сразу несколько масштабных проектов", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Он перечислил, что в Пресненском районе в эксплуатацию ввели второй корпус многофункционального студенческого комплекса Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и современный офисно-деловой центр с подземным паркингом. В составе МГТУ имени Н.Э. Баумана появились многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.

Кроме того, для жителей Таганского района готова пристройка к первому филиалу городской поликлиники № 46, рассчитанная на 480 посещений в смену.

Одновременно с этим застройщики инициируют в округе новые проекты в январе-сентябре 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 39 разрешений на возведение объектов общей площадью 940 тыс. кв. м. Так, в Большом Тишинском переулке появится современный учебный корпус на 300 мест, на Лужнецком проезде - музей истории Новодевичьего монастыря, в Басманном районе и Якиманке - по одному офисному зданию, а в Пресненском - деловой центр. Кроме того, на улице Подвойского построят новый многоквартирный жилой дом по программе реновации.

Контроль стройки в центре Москвы

По словам председателя Мосгосстройнадзора, в течение девяти месяцев в ЦАО на контроле инспекторов комитета находилось 205 объектов. Их общая площадь составила 4,8 млн "квадратов". За указанный период сотрудники столичного ведомства провели 339 проверок, к 131 из них привлекались специалисты подведомственного центра экспертиз, которые выполнили почти 1,1 тыс. исследований для оценки качества работ и используемых материалов.

"По итогам контрольно-надзорных мероприятий в период с января по сентябрь 2023 года было оформлено 1 127 протоколов об административных правонарушениях в области строительства. За устранением каждого установлен строгий контроль. Общая сумма штрафов составила 96,3 млн рублей", - резюмировал Войстратенко.