В Москве в районе Новогиреево началось переселение в первый дом по реновации

Более 450 жителей двух отселяемых домов 30 октября получили письма с предложениями равнозначных квартир

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Переселение в первую новостройку, построенную в рамках программы по реновации, началось в районе Новогиреево в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Первая новостройка в районе Новогиреево Восточного административного округа по адресу: Свободный проспект, дом 25/27 начинает заселяться участниками программы реновации. Квартиры в новом доме получат жители из домов, расположенных на одноименной улице (д. 12/23 и д. 6 к. 1)", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что более 450 жителей двух отселяемых домов в районе Новогиреево 30 октября получили письма с предложениями равнозначных квартир. С начала ноября горожане начнут осматривать новое жилье.

"Всего к переселению на востоке Москвы с начала реализации программы реновации приступили около 17,4 тыс. человек, из них более 15,4 тыс. москвичей уже стали правообладателями квартир в новостройках. <…> Для удобства горожан на портале mos.ru работает суперсервис "Переезд по программе реновации", позволяющий дистанционно записаться на осмотр квартиры в удобную для них дату и время", - поделился министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, на первом этаже новостройки с 7 ноября 2023 года откроется Центр информирования по переселению, где новоселы смогут получить консультации специалистов по переезду и оформить документы на жилье.

Для обеспечения жителей района новым жильем в рамках программы реновации подобрано семь "стартовых" площадок: одна новостройка заселяется, четыре дома строятся, на два дома оформляется проектная и градостроительная документация. Всего в районе Новогиреево по реновации подлежат расселению 72 старых дома, в которых живут более 16 тыс. человек.