На востоке Москвы сдали в эксплуатацию 584 тыс. кв. м недвижимости

Шесть многоквартирных домов из девяти возвели по программе реновации в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Новогиреево и Метрогородок

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Недвижимость общей площадью 584 тыс. кв. м сдали в эксплуатацию на востоке Москвы за девять месяцев, почти 80% от общего объема сданных объектов составляет жилье. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"На востоке столицы с начала года введены в эксплуатацию 25 объектов капитального строительства общей площадью 584 тыс. кв. м. <…> Почти 80% от общего объема недвижимости, сданной в ВАО, составляет жилье. Шесть многоквартирных домов из девяти возвели по программе реновации в районах Северное и Восточное Измайлово, Перово, Новогиреево и Метрогородок. Площадь квартир в этих новостройках превышает 128 тыс. кв. м", - сказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Он добавил, что за девять месяцев в округе ввели четыре крупных объекта здравоохранения. Две взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая появились в Измайлове и Богородском. На территории городской больницы №15 имени О. М. Филатова в Вешняках открылся флагманский центр экстренной медицинской помощи, а в Метрогородке в рамках финального этапа реконструкции достроили последний корпус Центрального клинического госпиталя ФТС России.

В список важных инфраструктурных объектов, получивших разрешение на ввод, также попали детский сад на 125 мест в районе Соколиная гора, дошкольное учреждение на 300 человек с бассейном в Косино-Ухтомском, снегосплавный пункт с экологичным процессом переработки в Перово и производственный комплекс с конструкторским бюро на территории технопарка "Руднево".

"За три квартала застройщики получили 35 разрешений на возведение на территории Восточного административного округа 1,1 млн кв. м недвижимости. Среди перспективных проектов 18 многоквартирных домов, 15 из которых построят для переселения москвичей из ветхого жилья. На Амурской улице откроется детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, на Алтайской физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо прочего, в ВАО обустроят сразу два пожарных депо на четыре и пять машино-мест", - отметили в пресс-службе.

По словам Войстратенко, с начала года под надзором Управления по Восточному административному округу находилось 125 объектов общей площадью 3,7 млн кв. м Инспекторы провели 254 проверки, 132 из них с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они выполнили 1,1 тыс. исследования конструкций и применяемых материалов.