В Москве в районе Кунцево снесли нелегальную гостиницу

Владельцы не исполнили решение суда в добровольном порядке, поэтому демонтаж самостроя был осуществлен силами Госинспекции по недвижимости

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты выявили и пресекли факт нецелевого использования земли на западе Москвы - там была демонтирована нелегальная гостиница. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

На улице 2-й Мякининской, д. 19А располагалось здание гостиничного типа общей площадью более 2,1 тыс. кв. м.

"Земельный участок по указанному адресу выделен строго под индивидуальную жилую застройку. Несмотря на то, что изначально на территории учтен жилой дом, фактически здание без разрешительной документации было самовольно реконструировано - к трехэтажному строению был возведен четвертый мансардный этаж. При этом здание использовалось под гостиницу. Выявленные нарушения были рассмотрены в ходе судебных заседаний. Суд признал объект самовольной постройкой и постановил собственников снести его", - приводятся в тексте слова начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Уточняется, что владельцы не исполнили решение суда в добровольном порядке, поэтому демонтаж самостроя был осуществлен силами Госинспекции по недвижимости.

Глава ведомства напомнил, что это не первое подобное нарушение на 2-й Мякининской улице. Весной 2023 года по решению суда также была ликвидирована незаконная гостиница под номером дом 20, строение 3, размещенная на участке, выделенном для ведения личного подсобного хозяйства.