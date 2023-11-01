На юго-западе Москвы за девять месяцев сдали более 324 тыс. кв. м недвижимости

Основной объем сданной недвижимости приходится на жилье, при этом шесть домов из семи были построены по программе реновации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 20 объектов недвижимости ввели в эскплуатацию за девять месяцев текущего года в Юго-Западном административном округе Москвы. Их общая площадь превысила 324 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"С начала года на территории Юго-Западного административного округа Москвы в эксплуатацию введено 22 объекта общей площадью свыше 324 тыс. кв. м. Основной объем сданной недвижимости приходится на жилье, при этом шесть домов из семи были построены по программе реновации", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, среди введенных также объекты социальной инфраструктуры, в числе которых ледовый дворец Этери Тутберидзе в районе Ясенево и спортивный комплекс с бассейном "Качаловский" в районе Северное Бутово. "В Обручевском районе завершена реконструкция отделений ФГБУ "Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова". В Южном Бутове готовы подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест, а также детский сад на 235 воспитанников", - цитирует пресс-служба Войстратенко.

В округе также сданы новое общежитие для специалистов НМИЦ эндокринологии на улице Дмитрия Ульянова, храмовый комплекс в Зюзине и церковь в Академическом районе. Кроме того, за три квартала текущего года Мосгосстройнадзор выдал 26 разрешений на строительство в ЮЗАО объектов общей площадью более 720 тыс. кв. м. В числе новых проектов - многофункциональный культурно-досуговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс в Северном Бутове, храм Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Черемушках. В Академическом районе столицы появится новый деловой центр, а в Южном Бутове дошкольная организация на 150 мест, рассказали в пресс-службе.