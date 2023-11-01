Аналитики сообщили о скачке спроса на дорогие офисы в Москве на фоне ухода иностранцев

В компании Commonwealth Partnership отметили, что за январь - сентябрь 2023 года объем спроса на столичные офисы класса А составил 520 тыс. кв. м

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Объем сделок с офисами класса А в Москве по итогам трех кварталов 2023 года составил 520 тыс. кв. м на фоне крупных сделок продажи и ухода международных компаний, результат превысил итоговое значение 2022 года. Об этом говорится в аналитических материалах компании Commonwealth Partnership (CMWP), представленных в ходе международной выставки и конференции Mallpic.

"Обычно в кризисные периоды арендаторы стремятся оптимизировать затраты и из дорогих помещений (класса А) переезжают в более экономичные. Объем сделок в классе А, закрытых за три квартала 2023 года, уже превысил годовое значение 2022 года. Положительная динамика в классе А - результат крупных сделок продажи", - говорится в материалах.

Как уточнили в компании, за январь - сентябрь 2023 года объем спроса на столичные офисы класса А составил 520 тыс. кв. м, тогда как итоговый показатель за весь 2022 год - 517 тыс. кв. м.

Отмечается, что в условиях повышенной волатильности рынка все больше девелоперов выбирают для себя стратегию предложения строящихся объектов не в аренду, а на продажу. При этом абсолютное большинство международных компаний приняло решения о судьбе своих офисов в 2023 году, поэтому исход иностранных игроков больше не является главным фактором давления на долю свободных площадей, считают в CMWP. Новые объекты вводятся заполненными, поэтому на незначительный рост вакансии будет больше влиять сокращающийся спрос, чем новый ввод, прогнозируют в компании.

Международная выставка и конференция недвижимости, ретейла, электронной коммерции Mallpic проходит с 31 октября по 5 ноября 2023 года, организатор - Союз торговых центров.