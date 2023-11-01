1 ноября, 08:32

Минстрой изучит ценообразование квадратного метра жилья в России

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин предложил учесть доходы населения, изменение себестоимости строительства жилья, инфляцию и предел рентабельности девелоперского бизнеса, при котором сохранится доступность жилой недвижимости

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ намерен внимательно изучить ценообразование квадратного метра жилья в стране. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости.

"Черное пятно, с которым надо системно разобраться, посмотрев все составляющие его образования, - это цена квадратного метра. Мы ни разу не поднимали, как министерство строительства, вопрос по доступности жилья. <…> Пришло время внимательно посмотреть на все составляющие цены квадратного метра", - сказал он.

Стасишин предложил учесть доходы населения, изменение себестоимости строительства жилья в границах последних трех лет, инфляцию и предел рентабельности девелоперского бизнеса, при котором сохранится доступность жилой недвижимости.

Он добавил, что Минстрой РФ намерен привлечь к этой работе ЦБ РФ, Минфин и Минпромторг, банки, ФАС и региональные власти. 

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