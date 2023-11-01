Объем кредитных линий под стройку жилья в России достиг максимума

Он составил 15 трлн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Объем кредитных линий для строительства жилья в России достиг 15 трлн рублей. Это абсолютный максимум среди других отраслей в стране, заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе XVII Московского форума лидеров рынка недвижимости.

"За август и сентябрь прирост денежных средств на счетах эскроу составил около половины 1 трлн рублей. Общий объем кредитных линий, открытых банками в жилищном строительстве по счетам эскроу и не только, <…> - 15 трлн рублей. Покажите мне еще одну отрасль в стране, которая работает как часы и приносит такие дивиденды банкам", - сказал он.

Стасишин напомнил, что ввод жилья по итогам 2023 года будет равен результату 2022 года в 102,7 млн кв. м или превысит его. При этом объем ввода многоквартирного жилья, по прогнозам Минстроя РФ, в 2023 году превысит 50 млн кв. м, что станет новым достижением.

"Мы планируем выйти на еще один серьезный рекорд - по запуску новых проектов за год. Эта цифра будет варьироваться от 46 до 48 млн кв. м. Посмотрим, как у нас пройдут ноябрь и декабрь", - заключил замглавы министерства.