В Москве на улице Матросова построят жилые дома по реновации

Архитектурная концепция обоих корпусов комплекса будет разработана на более поздних этапах реализации

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два жилых дома планируется построить по программе реновации в районе Солнцево в Москве. Общая площадь комплекса составит около 83 тыс. кв. м, сообщил председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Строительство запланировано по адресу: Матросова улица, владение 21-29, ЗАО. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил правила землепользования и застройки для этого адреса.

"Дома будут построены с учетом всех строительных нормативов и станут достойным дополнением развивающейся городской среды в этом районе. В высоту они не превысят 80 м, а территория вокруг будет благоустроена", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Она уточнила, что архитектурная концепция обоих корпусов комплекса будет разработана на более поздних этапах реализации.