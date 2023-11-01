В Москве жилые корпуса на Озерной улице подключили к инженерной инфраструктуре

Ввод в эксплуатацию запланирован в ноябре 2023 года

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два жилых корпуса, расположенных в столичном районе Очаково-Матвеевское, подключили к теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению, канализации и водоотведению. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Общая площадь жилых домов 97,6 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован в текущем месяце", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Он уточнил, что для местных жителей в доме предусмотрен подземный паркинг, а также социальная и бытовая инфраструктура.

"Корпуса входят в состав жилого комплекса "Мичуринский парк", который возводится на западе столицы по адресу улица Озерная, владение 44 поблизости от метро "Озерная", - добавили в департаменте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что годовой план по вводу жилья в Москве выполнен досрочно. С начала 2023 года на территории столицы построили и ввели в эксплуатацию 10,7 млн кв. м недвижимости, в том числе свыше 5 млн кв. м жилья.