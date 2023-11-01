ВТБ изучает увеличение минимального первоначального взноса по ипотеке на "вторичку" до 15%

По словам начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина, скорее всего, будут сокращаться выдачи ипотеки по программам без подтверждения доходов только по двум документам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. ВТБ рассматривает потенциальную возможность увеличения минимального первоначального взноса по своей ипотеке на вторичный рынок жилья с 10 до 15%. Об этом журналистам в кулуарах Московского форума лидеров рынка недвижимости сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Сейчас рассматриваем потенциальную возможность увеличения первоначального взноса во "вторичке" до 15% минимальный, сейчас у нас минимальный 10%. Почему? Потому что при самых низких первоначальных взносах давление капитала очень высокое", - сказал он.

Также, скорее всего, будут сокращаться выдачи ипотеки по программам без подтверждения доходов только по двум документам, отметил Бабин. "Там будут появляться надбавки. И банки, и мы в том числе, будем более активно развивать программы с подтверждением доходов", - сказал банкир, уточнив, что речь идет о надбавках к ставкам по кредитам.

Комментируя возможное повышение первоначального взноса по льготной ипотеке, Бабин отметил, что не знает о каких конкурентно цифрах идет речь, однако банки анализировал, что произойдет, если первоначальный взнос увеличится до 25-30%. "У нас на этот сегмент (льготная ипотека - прим. ТАСС) приходится больше 50% выдач. Но это не значит, что, если первоначальный взнос поднимется до 25-30%, что они (выдачи) все полностью "срежатся". Какая-то часть этих клиентов найдет дополнительные деньги… Но это очень сильно, по нашей оценке, где-то на 30-35%, "сожмет" объемы (выдач ипотеки на) "первички" по госпрограммам. Поэтому мы опасаемся этого", - сказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор предлагает правительству увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке. При этом глава регулятора не уточнила, до какого уровня предлагается повысить первый взнос.