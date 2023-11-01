Суды будут учитывать только госэкспертизу при решении судьбы самостроев

Согласно распоряжению правительства, теперь мнение негосударственных экспертов не будет приниматься во внимание

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Суды при рассмотрении дел, связанных с самовольным строительством, будут учитывать только государственную строительно-техническую экспертизу. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее при рассмотрении дел о самостроях суды могли принимать решения на основе выводов негосударственных экспертов, зачастую предоставлявших необъективную информацию. Теперь мнение таких экспертов не будет приниматься во внимание.

Принятие этого решения обусловлено тем, что в государственных судебно-экспертных организациях обеспечивается контроль качества экспертизы и предъявляются повышенные требования к экспертам.