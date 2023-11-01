Более 840 млн кв. м жилья построили в России с 2013 года

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отметил, что одна из крупнейших программ в строительной отрасли - это ликвидация аварийного жилья

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 840 млн кв. м жилья построено в РФ за 10 лет, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"С ноября 2013 года по ноябрь 2023 года в стране введено 843 млн кв. м жилья, из которых 432 млн [кв. м] - это многоквартирное жилье", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Также глава Минстроя отметил, что одна из крупнейших программ в строительной отрасли - это ликвидация аварийного жилья. "В стране за эти 10 лет ликвидировано 21,9 млн кв. м аварийного жилья, больше 2 млн человек переселились в новое жилье благодаря этой программе", - подчеркнул он.

Не менее значимой министр назвал и программу капремонта многоквартирного жилья, которая также начала реализовываться в 2013 году. "Почти миллиард кв. м был капитально отремонтирован в разном объеме, это тоже коснулось практически 40 млн жителей нашей страны", - заявил он.