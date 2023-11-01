В Москве по программе реновации расселили почти 540 старых домов

На месте снесенных зданий уже строят 102 дома

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всего с начала программы реновации в столице расселено 536 старых домов. Большая часть из них, 307 домов, снесена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Старые дома расположены во всех административных округах города - на их месте будут возводиться новостройки, объекты социального назначения. В настоящее время 102 дома уже строят на месте снесенных зданий", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что с начала реализации программы новоселье отпраздновали 113,5 тыс. жителей, а в процессе переезда или оформления необходимых документов - 29,2 тыс. москвичей.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин пояснил, что программа реализуется по принципу волнового переселения во всех округах и районах города. "Уже на этапе расселения старых домов организованы проектные работы, чтобы ускорить строительство новых домов для переселения жителей. Так на месте запланированного сноса сейчас ведется проектирование более 140 новостроек общей площадью квартир свыше 2,7 млн кв. м", - добавил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - это более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.