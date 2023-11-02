В Зеленограде с начала года сдали более 90 тыс. кв. м недвижимости

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, наиболее активно развивается промышленный сектор на территории ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать объектов капитального строительства общей площадью 92 тыс. кв. м введено в эксплуатацию. За три квартала 2023 года на территории Зеленоградского административного округа столицы. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Объемы строительства в Зеленограде постепенно увеличиваются. За девять месяцев здесь сдано на 40% больше недвижимости, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель вырос с 66,5 до 92 тыс. кв. м. Наиболее активно развивается промышленный сектор на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Введены в эксплуатацию завод по выпуску лекарственных средств, первый корпус инновационного центра электроники, а также производственный комплекс по выпуску печатных плат", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Кроме того, в районе Крюково был построен жилой дом по программе реновации на 180 квартир с подземной автостоянкой. Там же застройщики возвели современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В 17-м микрорайоне появился детский сад на 250 мест.

Всего с начала года Мосгосстройнадзор оформил 15 разрешений на строительство в ЗелАО примерно 137 тыс. кв. метров недвижимости. На площадке "Алабушево" в ОЭЗ "Технополис Москва" возводятся объекты по производству автомобильной электроники, а также завод по изготовлению активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. В рамках комплексного развития промзоны ЦИЭ в округе появится школа на 550 учеников, а в Крюкове построят детский сад на 250 мест с бассейном. В общей сложности на контроле Мосгосстройнадзора с января по сентябрь 2023 года находились 55 объектов на территории Зеленограда. Их общая площадь составила 896 тыс. кв. м.

"Сотрудники комитета организовали 112 выездных проверок. В 61 из них принимали участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"), которые выполнили 485 исследований возводимых конструкций и применяемых материалов. По результатам контрольно-надзорных мероприятий составлено 272 протокола. Объем наложенных штрафных санкций по выявленным нарушениям превысил 22,1 млн рублей", - уточнил Войстратенко.

Помимо этого, инспекторы Мосгосстройнадзора провели с застройщиками ЗелАО 217 профилактических мероприятий. Они выдали 108 предостережений, организовали 99 консультаций и 10 профилактических визитов.